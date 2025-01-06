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Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"

L'esperto di calciomercato annuncia che la Fiorentina ha ufficialmente messo sul mercato il francese e l'ivoriano comunicandolo agli agenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 00:39
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola" - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha comunicato agli agenti di Ikoné e Kouame che entrambi saranno messi sul mercato.

I due giocatori, ora, potranno dunque lasciare Firenze in questa sessione di calciomercato.

Nel corso della stagione, l’ala francese ha collezionato 22 presenze e 4 gol.

Kouame, invece, è sceso in campo in 24 occasioni, segnando 1 gol e fornendo 5 assist tra campionato e coppa.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

 

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