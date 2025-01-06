Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha messo sul mercato Ikone e Kouame, non rientrano nei piani viola"

L'esperto di calciomercato annuncia che la Fiorentina ha ufficialmente messo sul mercato il francese e l'ivoriano comunicandolo agli agenti

La Fiorentina ha comunicato agli agenti di Ikoné e Kouame che entrambi saranno messi sul mercato.

I due giocatori, ora, potranno dunque lasciare Firenze in questa sessione di calciomercato.

Nel corso della stagione, l’ala francese ha collezionato 22 presenze e 4 gol.

Kouame, invece, è sceso in campo in 24 occasioni, segnando 1 gol e fornendo 5 assist tra campionato e coppa.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Di Marzio: “Il Torino vuole Cabral per sostituire Zapata, prima offerta di Vagnati al Benfica”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-torino-vuole-cabral-per-sostituire-zapata-prima-offerta-di-vagnati-al-benfica/283666/