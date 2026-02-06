TMW: “Kouame in partenza per l’Aris Salonicco, alla Fiorentina una serie di bonus legati al rendimento”

6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:36

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

6 Febbraio · 11:37

ACF Fiorentinakouamè

Kouame lascia la Fiorentina e passa all'Aris Salonicco, sarà un trasferimento a titolo definitivo. Al club viola una serie di bonus

La Fiorentina è pronta a separarsi da Christian Kouame. Dopo il mancato trasferimento all’Hellas Verona negli ultimi minuti di calciomercato, il calciatore ivoriano ha accettato la corte del campionato greco ed è in partenza per una nuova tappa della propria carriera: l’Aris Salonicco. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, le due parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un titolo definitivo gratuito, con una serie di bonus legati al rendimento dell’attaccante che potrebbero andare a rimpinguare le casse viola.

Si conclude così una telenovela che aveva rappresentato il vero e proprio giallo dell’ultima giornata di calciomercato. In quell’occasione non era andato a buon fine l’affare in extremis tra la Fiorentina e l’Hellas Verona per il giocatore, con le due società che si sono rimbalzate la colpa della mancata trattativa. Alla fine però Kouame era rimasto a Firenze ma solo per pochi giorni, visto che per lui sta per iniziare una nuova avventura in Grecia. Lo scrive Tuttomercatoweb

