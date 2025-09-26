Kouamé, si avvicina il rientro. C'è chi lo porterebbe anche in 'guerra', che ne farà Pioli?

L’attaccante ivoriano si allena regolarmente con la Fiorentina, ma il suo rientro ufficiale non è ancora imminente dopo il lungo stop

Christian Kouame è tornato finalmente a respirare l’aria del gruppo. L’attaccante ivoriano della Fiorentina ha ripreso ad allenarsi con i compagni ormai da un paio di settimane, e la sua presenza è diventata una costante nelle immagini delle sessioni pubblicate dal club sui propri canali ufficiali. Nonostante i segnali incoraggianti però, il rientro in campo di Kouame non è ancora stato fissato. Il giocatore, fermo dallo scorso aprile per il grave infortunio subito con la maglia dell'Empoli, sta completando la fase finale del percorso riabilitativo. Servirà ancora del tempo prima che possa tornare a disposizione di Stefano Pioli per le gare ufficiali. La sua duttilità potrebbe rivelarsi un jolly importante da giocare per il tecnico viola.