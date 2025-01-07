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Gazzetta: “Kouamé non vuole lasciare la Fiorentina nonostante l’ambiente chieda un vice Kean”

Kouamé può restare a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 08:58
Gazzetta: “Kouamé non vuole lasciare la Fiorentina nonostante l’ambiente chieda un vice Kean” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina ha avviato il mercato in uscita con la cessione di Lucas Martínez Quarta al River Plate per 6,5 milioni di euro più bonus. Per sostituirlo è già arrivato Nicolas Valentini, difensore argentino di 23 anni. Si valuta inoltre uno scambio con il Monza per portare Pablo María Firenze, ma al momento il reparto difensivo è numericamente completo.

Il primo nuovo acquisto effettivo sarà Michael Folorunsho, in arrivo dal Napoli in prestito, per coprire lo spazio lasciato da Bove. L'operazione è quasi conclusa e dovrebbe completarsi entro giovedì. Nonostante l'ambiente chieda un vice-Kean, Kouame non sembra destinato a lasciare la squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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