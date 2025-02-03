Kouamé: "Non vedo l'ora di iniziare in azzurro, forza Empoli"

la punta della Costa d'Avorio passa in prestito secco fino a giugno nella squadra di Corsi dove avrà più minutaggio

Christian Kouamé è passato all'Empoli in prestito secco fino a giugno, dunque tornerà in viola durante l'estate per giocarsi di nuovo le sue carte oppure venir ceduto definitivamente. Intanto, l'ivoriano ha commentato sui suoi social l'arrivo in azzurro con la nuova maglia: "Non vedo l'ora di iniziare, forza Empoli."

Kouamé è arrivato in viola nel 2020 e ha militato diverse stagioni fino ad oggi con il prestito all'Anderlecht. A Firenze ha segnato 11 gol in 151 presenze. Da capire se i viola andranno su una punta di riserva da alternare a Kean nel proseguimento del campionato.

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