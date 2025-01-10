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Nazione: “Torino e Cagliari su Kouamé ma la Fiorentina vuole il prestito con diritto di riscatto. Ostacolo ingaggio”

Kouamé dopo il rinnovo ha un ingaggio alto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 09:22
Nazione: “Torino e Cagliari su Kouamé ma la Fiorentina vuole il prestito con diritto di riscatto. Ostacolo ingaggio” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Per Ikonè, si attende una proposta dal mercato estero, mentre per Kouamé si esplorano opzioni in Italia, con Torino e Cagliari interessate al prestito. La Fiorentina vuole includere un diritto di riscatto nelle trattative. Un ostacolo per la cessione definitiva di Kouamé è il suo alto ingaggio, derivante da un rinnovo automatico del contratto. Intanto, Christensen volerà in Germania per firmare con il Paderborn (Serie B). Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-resta-al-franchi-oltre-il-2026-il-centenario-estivo-e-salvo/284125/

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