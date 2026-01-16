Corriere dello Sport: “Pisa, Genoa e Lecce su Kouamé. Ma sirene anche dalla Spagna”

Dopo il passaggio di Pablo Marí all’Al-Hilal, e quello di Tommaso Martinelli e (praticamente) Mattia Viti alla Sampdoria, la Fiorentina potrebbe salutare anche Christian Kouame. L’ivoriano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 – guadagna 1,7 milioni a salire – ma non sta trovando spazio in maglia viola, motivo per cui cercherà una sistemazione nei prossimi giorni. Su di lui ci sono alcuni club italiani tra cui Pisa, Genoa, Lecce e la stessa Sampdoria, mentre dalla Spagna si sono fatti avanti Girona, Valencia e Osasuna. Lo riporta il Corriere dello Sport.