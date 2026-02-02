2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:45

Pedullà: “Nei documenti per Kouamé al Verona mancava una firma. Saltato per questo”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

2 Febbraio · 21:32

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 21:45

FiorentinakouamèVerona

Il trasferimento di Kouamè dalla Fiorentina al Verona è sfumato proprio sul più bello, la documentazione inviata non è stata corretta

Il Verona è stato il primo club che è uscito allo scoperto questa mattina per Christian Kouame. Dopo un pomeriggio movimentato, il Cagliari aveva raggiunto un accordo con il club viola per il prestito di Kouame, ma all’ultimo minuto Giulini – pur avendo ceduto Luvumbo al Maiorca – ha deciso di tirarsi indietro. Così dopo le 19.30 è tornato in ballo il Verona che alle 19.56 ha depositato il contratto relativo all’accordo con i viola. Ma nella documentazione mancava una firma essenziale per rendere valido il trasferimento e quindi non ci sarebbero le condizioni (aspettiamo conferme ufficiali) per la validità dell’operazione. Lo scrive Alfredo Pedullà

