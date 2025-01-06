Nazione: “Kouamé via? Su di lui tanti club di A ma l’ostacolo è l’ingaggio. La Fiorentina potrebbe pagarne un parte”

Il mercato in uscita della Fiorentina entra sempre più nel vivo

Il mercato in uscita della Fiorentina entra sempre più nel vivo. Dopo l'addio di Martinez Quarta, ci sono altri giocatore che possono salutare Firenze. Tra questi ci sarebbero anche Christian Kouamè e Jonathan Ikonè.

Per quanto riguarda l'ex Genoa, c'è l'interesse di tanti club di Serie A ma il problema sembra essere l'ingaggio. In questi casi, per favorirne la cessione, la Fiorentina potrebbe aiutare a pagare parte dello stipendio, ovviamente insieme al club interessato. Rimane in uscita anche Kayode, in attesa che il Brentford formalizzi la sua offerta. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-vuole-andarsene-dal-monza-ha-gia-detto-si-alla-fiorentina/283580/