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Nazione: “Kouamé via? Su di lui tanti club di A ma l’ostacolo è l’ingaggio. La Fiorentina potrebbe pagarne un parte”

Il mercato in uscita della Fiorentina entra sempre più nel vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2025 10:08
Nazione: “Kouamé via? Su di lui tanti club di A ma l’ostacolo è l’ingaggio. La Fiorentina potrebbe pagarne un parte” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato in uscita della Fiorentina entra sempre più nel vivo. Dopo l'addio di Martinez Quarta, ci sono altri giocatore che possono salutare Firenze. Tra questi ci sarebbero anche Christian Kouamè e Jonathan Ikonè.

Per quanto riguarda l'ex Genoa, c'è l'interesse di tanti club di Serie A ma il problema sembra essere l'ingaggio. In questi casi, per favorirne la cessione, la Fiorentina potrebbe aiutare a pagare parte dello stipendio, ovviamente insieme al club interessato. Rimane in uscita anche Kayode, in attesa che il Brentford formalizzi la sua offerta. Lo scrive La Nazione. 

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