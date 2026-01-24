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Kouame titolare con la primavera di Galloppa per trovare minuti. Resta comunque in uscita

Kouame è sceso in campo da titolare nella sfida tra la Fiorentina primavera e il Genoa primavera. Kouame è partito come punta centrale nella formazione schierata da mister Galloppa che cerca la vittor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 11:58
Kouame titolare con la primavera di Galloppa per trovare minuti. Resta comunque in uscita - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Kouame è sceso in campo da titolare nella sfida tra la Fiorentina primavera e il Genoa primavera. Kouame è partito come punta centrale nella formazione schierata da mister Galloppa che cerca la vittoria per riprendersi la testa della classifica del campionato primavera. L'attaccante ivoriano con ogni probabilità è stato retrocesso in primavera per aiutarlo a trovare la forma migliore dopo l'infortunio al crociato della scorsa stagione e il pochissimo utilizzo fatto fin qui da Vanoli. Il calciatore resta comunque fuori dal progetto e in attesa di un trasferimento. La primavera tra l'altro ha omaggiato il presidente Commisso prima della partita con uno striscione con la scritta. "Grazie Rocco."

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