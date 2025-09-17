Africafoot titola: "Lo Charlotte s'interessa a Kouamé, possibile trasferimento a gennaio per il giocatore"

L'attaccante ivoriano non rientra nei piani tattici di Pioli e potrebbe lasciare Firenze a gennaio nel mercato

Christian Kouamé è tornato ad allenarsi con Pioli anche se non rientra nei piani della Fiorentina che gli avrebbe chiesto di trovarsi una nuova squadra a partire da gennaio dopo il problema fisico capitatogli durante il prestito ad Empoli. Secondo quanto riportato da Africafoot, l'ivoriano piace molto alla squadra americana dello Charlotte che milita in MLS che avrebbe già chiesto informazioni per acquistarlo con una proposta triennale con opzione per un altro anno, ad ora non sono note le cifre per quanto riguarda l'offerta e l'ingaggio del giocatore che ha già avuto degli interessamenti dall'Arabia Saudita. Kouamé ha ormai chiuso l'esperienza viola nonostante abbia un contratto valido fino al 2027 con l'infortunio che ne ha rallentato la partenza e l'inizio di una nuova avventura.