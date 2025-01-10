Corriere dello Sport: “Ikonè? Como pista difficile. Kouamè? La richiesta di 7 milioni frena i club su di lui”

I due giocatori sono entrambi sul mercato

La Fiorentina potrebbe cedere alcuni giocatori a gennaio per fare spazio a nuovi arrivi, come Luiz Henrique. Dopo l'addio di Lucas Martinez Quarta e l'esclusione di Cristiano Biraghi dal progetto, i "sacrificabili" sono Michael Kayode, Jonathan Ikoné e Christian Kouame. Jonathan Ikoné, più spazio in squadra ma poche offerte concrete. Piace in Turchia (Trabzonspor), mentre l'ipotesi Como appare difficile.

Christian Kouame, potenziale opzione per vari club italiani (Cagliari, Genoa, Parma, Venezia, Torino), ma la richiesta di 7 milioni frena le trattative. La sua cessione potrebbe concretizzarsi solo a fine mercato, quando altre opzioni per gli acquirenti saranno esaurite. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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