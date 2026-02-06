La lettera di addio di Kouamè: “Grazie Fiorentina, con voi battaglie e ricordi indimenticabili”

Kouamè lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore dell’Aris Salonicco, queste le sue parole di addio a tutto il mondo viola:

“Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e per i ricordi indimenticabili. Grazie alla Fiorentina, al suo Presidente e alla sua famiglia. Grazie anche a tutti quelli che lavorano dietro le quinte del club, tutto lo staff la cui dedizione spesso passa invisibile ma è fondamentale ogni giorno. Un capitolo si chiude, con rispetto e gratitudine”