Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La lettera di addio di Kouamè: “Grazie Fiorentina, con voi battaglie e ricordi indimenticabili”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

6 Febbraio · 22:38

Dopo 6 anni, Kouamè lascia la Fiorentina e lo fa, questa volta, a titolo definitivo. Il calciatore ha scritto le sue parole di addio

Kouamè lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è un nuovo giocatore dell’Aris Salonicco, queste le sue parole di addio a tutto il mondo viola:

“Grazie ai miei compagni di squadra, passati e presenti, per le battaglie condivise e per i ricordi indimenticabili. Grazie alla Fiorentina, al suo Presidente e alla sua famiglia. Grazie anche a tutti quelli che lavorano dietro le quinte del club, tutto lo staff la cui dedizione spesso passa invisibile ma è fondamentale ogni giorno. Un capitolo si chiude, con rispetto e gratitudine”

