TMW: "Kouamé in uscita dalla Fiorentina, cinque squadre di A su di lui. I viola chiedono 7 milioni"

Lasciando la Fiorentina, Kouamé dovrebbe ridursi l'ingaggio

Christian Kouame è in uscita dalla rosa della Fiorentina in questo mercato di gennaio, nelle scorse ore la dirigenza del club toscano l'ha comunicato agli agenti dell'attaccante ivoriano classe 1997. Sono ben cinque le squadre interessate a Kouame nel nostro campionato. Sono tutte squadre della parte destra della classifica: c'è il Genoa, in cui ha già giocato e che lo voleva riprendere anche l'estate scorsa, oltre ad altri rossoblù come il Cagliari, al Parma, al Venezia e a un altro ritorno di fiamma come quello del Torino. La richiesta economica della Fiorentina è di circa 7 milioni di euro, possibile però che per permettere il trasferimento in una di queste realtà il giocatore debba tagliarsi parte dell'ingaggio da 1,7 milioni annui. Lo scrive TMW.

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