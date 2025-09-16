Kouamè torna ad allenarsi. Dopo il crociato si allena con il gruppo e scrive: "Indovina chi è tornato"

Kouamè era rimasto alla Fiorentina fino a gennaio, poi fu ceduto in prestito all'Empoli in prestito secco e si è infortunato gravemente

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2025 21:12

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