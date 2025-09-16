Kouamè torna ad allenarsi. Dopo il crociato si allena con il gruppo e scrive: "Indovina chi è tornato"
Kouamè era rimasto alla Fiorentina fino a gennaio, poi fu ceduto in prestito all'Empoli in prestito secco e si è infortunato gravemente
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2025 21:12
"Indovina chi è tornato". Lo scrive direttamente lui, Christian Kouamè che dopo l'infortunio al crociato la scorsa primavera, quando indossava la maglia dell'Empoli, adesso rivede finalmente la via del campo. Il giocatore della Fiorentina pubblica foto in campo che lo raffigurano in campo ad allenarsi con il resto del gruppo. Kouamè è stato inserito nella lista per la serie A da Stefano Pioli. Chissà se, quando sarà definitivamente pronto, potrà essere considerato dal tecnico viola. Intanto lui festeggia il ritorno sul campo di allenamento. Ecco le foto