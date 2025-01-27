Pedullà: "Kouamé dice no al prestito. Ipotesi scambio Sanabria, pressing Empoli e sondaggio Leganes"

Ore decisive per Kouamé: il possibile scambio con Sanabria del Torino e l'interesse dell'Empoli, mentre il Leganés fa un sondaggio

Ore decisive per il futuro di Christian Kouamé, che potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con Sanabria del Torino, con il giocatore argentino che aveva dato la sua disponibilità per il trasferimento a Firenze. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, però, Kouamé non ha intenzione di andare in prestito, pertanto l'unico modo per farlo muovere sarebbe un acquisto a titolo definitivo. Intanto l'Empoli alza il pressing per lui, poiché l'attaccante ivoriano resta un pallino del presidente Corsi. Anche un club estero ha chiesto informazioni su di lui: si tratterebbe proprio del Leganes, che ha fatto un sondaggio. Ci sono diverse opzioni.

TMW: “Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes”

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