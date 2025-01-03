Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè in uscita, la Fiorentina apre ad un prestito con diritto di riscatto a fine stagione”
La Fiorentina sta valutando anche qualche uscita
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 10:09
La dirigenza della Fiorentina dovrà però valutare anche qualche uscita, come nel caso di Ikonè o Kouamè. Come per il portiere danese Christensen ormai ai margini del gruppo anche per i due attaccanti la Fiorentina è disposta a valutare formule temporanee che prevedano un prestito e un diritto di riscatto da esercitare alla fine della stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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