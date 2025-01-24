Di Marzio: "L'Empoli spinge per Kouamé in uscita dalla Fiorentina, destinazione gradita all'ivoriano"

Il noto esperto di mercato ha affermato che la società azzurra è interessata ad acquistare l'attaccante ivoriano

Attraverso la sua pagina ufficiale, il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato la seguente notizia riguardante l'attaccante ivoriano della Fiorentina Christian Kouamé: "L'Empoli spinge per Kouamé. La società toscana sta cercando di prendere una punta e visto che non riesce a raggiungere l'intesa per Shomurodov destinato al Venezia, sta spingendo per lui. I contatti tra le società sono frequenti e l'Empoli sarebbe una destinazione gradita al giocatore. In questa stagione Kouamé ha fatto un gol in Conference in 8 gare e nessuna in campionato in 17 apparizioni."

https://www.labaroviola.com/tmw-idrissi-puo-essere-un-idea-per-la-fiorentina-a-giugno-per-adesso-resta-in-prestito-a-modena/286050/