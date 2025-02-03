Kouamé saluta la Fiorentina: "Grazie Firenze, auguro il meglio a tutti. Buona fortuna per il finale di stagione"
Christian Kouamé è andato in prestito a Empoli fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità da parte del club azzurro, è arrivato anche il saluto social del calciatore ivoriano alla Fiorentina:...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 14:05
Christian Kouamé è andato in prestito a Empoli fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità da parte del club azzurro, è arrivato anche il saluto social del calciatore ivoriano alla Fiorentina: "Grazie Firenze. Auguro il meglio a staff, tifosi e compagni. Buona fortuna per il finale di stagione".
L'AGENTE DI BONDO SMENTISCE LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA
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