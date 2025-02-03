Kouamé saluta la Fiorentina: "Grazie Firenze, auguro il meglio a tutti. Buona fortuna per il finale di stagione"

Christian Kouamé è andato in prestito a Empoli fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità da parte del club azzurro, è arrivato anche il saluto social del calciatore ivoriano alla Fiorentina:...

Christian Kouamé è andato in prestito a Empoli fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità da parte del club azzurro, è arrivato anche il saluto social del calciatore ivoriano alla Fiorentina: "Grazie Firenze. Auguro il meglio a staff, tifosi e compagni. Buona fortuna per il finale di stagione".

L'AGENTE DI BONDO SMENTISCE LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/bondo-colpo-in-extremis-della-fiorentina-lagente-smentisce-qualsiasi-trattativa-con-i-viola/287445/