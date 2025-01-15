Tuttosport, il Torino spinge per Kouamé: piace da tempo. Confronto sullo scambio con Sanabria

Il Torino ha preso la decisione di tornare su un obiettivo di lunghissimo corso, ovvero Christian Kouamé. Come riporta Tuttosport, il Torino ha preso la decisione di tornare su un obiettivo di lunghis...

Il Torino ha preso la decisione di tornare su un obiettivo di lunghissimo corso, ovvero Christian Kouamé. Come riporta Tuttosport, il Torino ha preso la decisione di tornare su un obiettivo di lunghissimo corso, ovvero Christian Kouamé. Ai granata piace da tempo, ed in questa sessione di mercato risulta destinato ad approdare, dopo lunga attesa. E non quale alternativa a Beto o Simeone (o Cabral che però non convince appieno), ma per svolgere compiti differenti. Con Vanoli agirebbe alle spalle del centravanti, tendenzialmente partendo dalla corsia sinistra. Andrebbe cioè a prendere il posto di Karamoh. Il percorso inverso potrebbe farlo Sanabria. Toro e Fiorentina, infatti, si stanno confrontando per arrivare a un sostanziale scambio di cartellini. Si vedrà se immediato, o da definire più avanti attraverso un doppio prestito con obbligo di riscatto a cifre analoghe se non identiche.

FOLORUNSHO: “NON È STATO BELLO NON GIOCARE 6 MESI. LA FIORENTINA È LA MIA OCCASIONE, OBIETTIVO NAZIONALE”

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