4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Caso Kouamé, la Fiorentina risponde al Verona: “Non avete deposito voi i documenti con le firme”

News

Caso Kouamé, la Fiorentina risponde al Verona: “Non avete deposito voi i documenti con le firme”

Redazione

4 Febbraio · 18:32

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 18:32

TAG:

#Fiorentinakouamè

Condividi:

di

la Fiorentina ha risposto al all’Hellas Verona per il caso Kouamé: “La Fiorentina desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouamé all’ Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti. A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’ Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto.       La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto. La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte. In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente. Per questo motivo l’ Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio