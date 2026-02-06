6 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:33

Adesso è ufficiale: Christian Kouame lascia la Fiorentina e passa all’Aris Salonicco a titolo definitivo

Redazione

6 Febbraio · 22:08

Aggiornamento: 6 Febbraio 2026 · 22:08

Cessione importante per la Fiorentina che cede all'Aris Salonicco Christian Kouame e si libera di un ingaggio pesante con 18 mesi di anticipo

Operazione in uscita importante per la Fiorentina che cede a titolo definitivo Christian Kouame all’Aris Salonicco.
Non sono note le cifre dell’operazione ma per i viola si tratta di un risparmio significativo sul ricco ingaggio dell’attaccante ivoriano.
Il club greco ha ufficializzato l’arrivo dell’ex attaccante della Fiorentina con una nota sul proprio sito:

“L’ARIS FC annuncia l’acquisizione di Christian Kouame dall’ACF Fiorentina.  Benvenuto, Christian!”.

Dopo aver firmato il contratto, il classe 1997 ha dichiarato sul sito ufficiale della nostra squadra:

“Sono felice di aver completato il mio trasferimento all’ARIS. Voglio ringraziare il presidente e il direttore tecnico per la fiducia che hanno riposto in me. Il personale dell’ARIS mi ha accolto nel migliore dei modi e mi ha fatto sentire a mio agio fin dal primo momento. Cercherò di dare tutto alla mia nuova squadra e spero che insieme ai nostri tifosi potremo festeggiare molti successi in futuro”.

