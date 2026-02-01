TMW titola: "Fiorentina forte su Zappa, si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza"

Il terzino dei sardi piace molto alla Fiorentina per rinforzare le fasce viola per questo finale di stagione

La Fiorentina è forte sul terzino del Cagliari Gabriele Zappa, in uscita dalla Sardegna dove non è più un titolare inamovibile. Il giocatore era stato avvicinato anche al Napoli dopo l'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo, ma poi i campani si sono defilati perché le sue condizioni appaiono meno gravi di quanto si pensava nel momento in cui è stato sostituito da Beukema.

Zappa piace molto alla Fiorentina che potrebbe affondare il colpo in queste ultime ore di mercato per dare a Vanoli un'ulteriore risorsa sulle fasce in quanto si tratta di un elemento duttile che sa fare anche il terzo di difesa all'occorrenza. Si lavora al prestito con diritto in caso di salvezza dei toscani.