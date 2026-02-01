Di Marzio: “Napoli forte su Zappa per la corsia di destra: più indietro la Fiorentina”

Prosegue la trattativa tra Napoli e Cagliari per Gabriele Zappa, con la Fiorentina che resta sullo sfondo. In questa fase di mercato il club azzurro si muove su più fronti e non si concentra esclusivamente sul reparto offensivo. Come emerso nelle ultime ore, il Napoli è infatti vicino alla formalizzazione dell’accordo verbale per Alisson Santos, con l’intenzione di chiudere l’operazione a breve.

Il grave infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella nel match contro la Fiorentina, ha spinto la dirigenza a intervenire anche in difesa. Da qui l’accelerata nella ricerca di un profilo pronto e affidabile per la fascia destra. In questo contesto, la candidatura di Gabriele Zappa resta la più concreta: il terzino del Cagliari convince per esperienza in Serie A, continuità di rendimento e caratteristiche tecniche. Finora ha totalizzato 20 presenze e 3 assist, confermandosi una soluzione solida sulla corsia.

Nelle scorse ore anche la Fiorentina ha chiesto informazioni sul giocatore, ma al momento il Napoli appare in netto vantaggio e guida la corsa per assicurarsi Zappa.