PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO

De Gea 5,5 Brivido nel primo tempo quando para un colpo di testa su calcio d’angolo ma la palla stava entrando. Grandissima parata su Gaetano al minuto 82, la palla era indirizzata bene ma lui è preciso e puntuale in una parata per niente banale. Poi sbaglia sul gol del Cagliari, il colpo di testa di Luperto era leggibile e centrale, sbaglia

Comuzzo 6 Nel primo tempo la Fiorentina soffre tanto e il giovane talento viola non sbaglia mai anche se spesso è sotto pressione ma non si fa intimidire e fa scelte giuste e senza errori o sbavature

Pongracic 7 Guida la difesa giocando centrale nella difesa a tre, nel primo tempo combatte con alterne fortune, nel secondo tempo sale prepotentemente in cattedra: recuperi, anticipi, guida palla al piede, imposta. Un secondo tempo da leader di livello

Ranieri 5,5 Non sempre brillante nelle letture dove soffre le avanzate cagliaritane. Pioli lo toglie dal campo dopo 45 minuti

Dodò 6,5 Nel primo tempo è l’unica fonte di gioco della Fiorentina, la manovra viola si appoggia solo su di lui. Da un suo dialogo con Gudmundsson arriva la giocata per il gol di Mandragora

Fagioli 6,5 Nel primo tempo è spaesato, fatica a trovare spazi e posizione corretta. Nel secondo tempo, Pioli cambia modulo, lui diventa il vertice basso del centrocampo a 3 ed il gioco passa tutto dai suoi piedi in maniera eccelsa. Va a prendersi la palla, è centrale nella manovra, i compagni lo cercano e lui imbecca bene i movimenti

Sohm 5,5 Parte malissimo, sbaglia tanto, non trova la giusta posizione nel mezzo. Nel secondo tempo è più libero di andare, ha più campo e metri e si vede meglio

Gosens 6,5 Mezzo voto in più perchè salva un gol nel corso del primo tempo dove toglie letteralmente la palla dalla rete. Partita intelligente quella del tedesco che non spinge moltissimo ma è attento e non soffre quasi mai

Ndour 5 Paga il pessimo primo tempo di tutta la squadra che non gira e dunque soffre soprattutto lui che non gira per nulla. Non trova spazi, sbaglia le giocate. Pioli se ne accorge e lo toglie dopo 45 minuti

Gudmundsson 6,5 Non aveva giocato una partita brillante, spesso in ritardo sulle giocate, a volte anche lento e avulso. Poi però ha cucinato l’assist per Mandragora con un pallone preciso e bello da vedere. Assist e firma sulla gara messa

Kean 5 Il primo tempo è nullo, ma non è colpa sua, la squadra ha fatto fatica a superare la metà campo. Nel secondo, viene imbeccato di più ed è decisamente più vivo e pericoloso anche se sbaglia un gol clamoroso che sarebbe stato lo 0-2 da pochissimi passi, un errore che pesa molto

Viti 6,5 Entra in campo dopo 45 minuti al posto di Ranieri e gioca una grande partita. Molto meglio del capitano viola. Anticipa, legge bene ogni pericolo, sa intervenire e non si fa mai intimidire

Mandragora 7 Entra in campo dopo un precampionato difficile per alcuni problemi fisici che lo hanno fatto allenare e giocare pochissimo. Pioli lo sceglie in un momento buio, non c’erano spazi nel mezzo e poche idee. Lui porta freschezza, toglie pressioni a Fagioli, lo libera da troppe responsabilità e gioca molto bene la palla quando è in possesso, con coraggio e precisione. Poi il grande inserimento e il gol di testa. Se lo merita soprattutto dopo tante critiche su un rinnovo che ancora non arriva

Pablo Mari 5,5 Entra e duella con gli attaccanti del Cagliari che spingono. Troppo fermo sul gol del Cagliari, non marca Luperto che segna

Fazzini 6 Il numero 22 entra bene, con coraggio e senza paura. Quando ha la palla tra i piedi è pericoloso