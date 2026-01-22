22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Sentite Lazzari: “A Firenze il Cagliari se la giocherà alla pari, sarà uno scontro tra squadre di pari livello”

Mirko Carmignani

22 Gennaio · 18:36

L'ex giocatore di Fiorentina e Cagliari è intervenuto per presentare il match di sabato tra i viola e i sardi

A TuttoCagliari l’ex centrocampista di Fiorentina e Cagliari Andrea Lazzari ha parlato della gara di sabato del Franchi: “Entrambe le squadre arrivano bene a questa partita perché hanno vinto in delle partite toste e hanno dimostrato di essere vive assolutamente. Il Cagliari ha battuto la Juventus che è una big, mentre i viola hanno vinto su un campo tosto come Bologna, quindi sono tutte e due in fiducia perché vincere aiuta sempre. Non credo che ci sia una favorita perché il Cagliari non va a Firenze per perdere, anzi credo che regnerà l’equilibrio perché può capitare di tutto davvero, sarà aperta.”  

