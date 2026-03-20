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Cagliari Napoli decisa dal gol di McTominay: finisce 0-1. Ora la Fiorentina può sorpassare il Cagliari

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Cagliari Napoli decisa dal gol di McTominay: finisce 0-1. Ora la Fiorentina può sorpassare il Cagliari

Redazione

20 Marzo · 20:40

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 20:40

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Cagliari-Napoli finisce 0-1 grazie alla rete di McTominay. Adesso la Fiorentina può sorpassare il Cagliari in classifica

TMW scrive: Il Napoli passa anche a Cagliari e lo fa ancora una volta con il minimo scarto. All’Unipol Domus finisce 0-1 per la squadra di Antonio Conte, che trova il quarto successo consecutivo – dopo i tre 2-1 delle scorse settimane – e chiude nel migliore dei modi il mini-ciclo prima della sosta.
Decide Scott McTominay, al ritorno al gol dopo un mese e mezzo dall’ultima volta, a inizio febbraio contro il Genoa. Con questi tre punti gli azzurri scavalcano momentaneamente il Milan al secondo posto e si
portano a -6 dall Inter, attesa domenica dalla trasferta di Firenze.
L’avvio è fulminante: al 2′ corner di Politano, Buongiorno colpisce, Caprile devia sul palo e McTominay è il più rapido a ribadire in rete. II Napoli continua a spingere con Politano e Hojlund, poi lo scozzese sfiora anche il raddoppio di testa. Col passare dei minuti il ritmo cala e il Cagliari prende fiducia: Esposito approfitta di un errore di Olivera ma calcia fuori, poi servono i riflessi di Milinkovic-Savic per salvare il vantaggio con una doppia parata su Zé Pedro ed Esposito.
Nella ripresa il Napoli gestisce, senza però chiudere la partita. De Bruyne e Politano impegnano Caprile, McTominay sfiora ancora il gol di testa e il Cagliari prova a restare in partita con Gaetano e con qualche mischia in area. Nel finale Conte inserisce Anguissa e Spinazzola per congelare il possesso, mentre i rossoblù spingono senza creare vere occasioni.
Finisce 0-1: vittoria pesante, sofferta e preziosa, nel pieno stile del Napoli delle ultime settimane.

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