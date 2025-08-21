Corriere dello Sport: “Piccoli l’acquisto più costoso nella storia della Fiorentina”

La Fiorentina aveva provato ad accordarsi con il Cagliari attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale da rimandare la parte più consistente dell’esborso al prossimo anno. La società sarda invece ha preferito ricevere l’esborso subito per destinarlo al mercato in entrata. La società viola ha creduto molto nelle qualità del giocatore, tanto da investire la somma in potenza più onerosa della propria storia (se verranno concretizzati i bonus). Lo riporta il Corriere dello Sport.