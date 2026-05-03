Che noia a Bologna! altro 0-0 che avvicina il Cagliari sempre più verso la salvezza matematica ora a 37

I sardi prendono un punto e raggiungono a quota 37 i gigliati di Vanoli

Grande noia al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari con i sardi che salgono a 37 appaiando la Fiorentina di Vanoli. A Bologna partono meglio gli ospiti che troverebbero subito il vantaggio dopo due minuti con Deiola poi è lo stesso centrocampista ad essere neutralizzato dal portiere felsineo. Il risultato non si sblocca nonostante i tentativi di Bernardeschi e Odgaard in chiusura di tempo. La ripresa è pure peggio con Ze Pedro che spreca a tu per tu con Pessina e poi basta. Un altro 0-0 che certifica il basso livello del nostro calcio e l'assenza totale di spettacolo tra gli uomini in campo. Con questo punto i sardi sono sempre più vicini alla salvezza matematica.