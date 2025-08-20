Pedullà rivela: "Primi contatti tra Fiorentina e Cagliari per Piccoli. La valutazione è di 25 milioni"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato che la Fiorentina ha avviato i primi contatti con il Cagliari per arrivare a Roberto Piccoli

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato con un suo post su X che la Fiorentina ha avviato i contatti con il Cagliari per arrivare a Roberto Piccoli. L'attaccante viene valutato dal club sardo 25 milioni. Il club viola sta aspettando di pari passo che Beltrani accetti la proposta russa del CSKA Mosca che porterebbe nelle casse circa 11 milioni. Di seguito il post di Alfredo Pedullà su X:

"Esclusiva: #Fiorentina, primi contatti con il #Cagliari per Roberto #Piccoli, valutazione 25 milioni. Il CSKA offre 11 milioni per #Beltran che deve accettare"