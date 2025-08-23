A Cagliari solo 7 vittorie della Fiorentina su 42 incontri ma l'ultima sconfitta risale al 2019

Inizierà domani il campionato della Fiorentina di Stefano Pioli dopo l'esordio già avvenuto in Conference con la vittoria per 3-0 contro il Polyssia nella gara di andata dei preliminari. La Serie A de...

Inizierà domani il campionato della Fiorentina di Stefano Pioli dopo l'esordio già avvenuto in Conference con la vittoria per 3-0 contro il Polyssia nella gara di andata dei preliminari. La Serie A della Fiorentina inizierà in trasferta, i viola infatti giocheranno alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Nelle precedenti sfide tra i due club in terra Sarda è stato il Cagliari a prevalere più volte, su 42 incontri sono state 19 le vittorie rossoblù e 7 quelle viola. 16 i pareggi.

Tuttavia negli ultimi due incontri è stata la Fiorentina a prevalere, lo scorso anno finì 1-2 con le reti di Beltran e Gosens. Mentre la stagione precedente i viola si imposero per 3-2 allo scadere per una vittoria che è valsa la qualificazione in Conference League. L'ultima sconfitta viola risale al 2019 quando la Fiorentina perse nettamente per 5-2 in una delle peggiori gare del suo campionato