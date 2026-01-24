24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:13

Fiorentina ko al Franchi, il Cagliari vince 2-1. Nei viola in gol Brescianini

Lisa Grelloni

24 Gennaio · 20:03

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 20:04

CagliariFiorentina

di

La Fiorentina perde tre punti pesanti oggi in casa

La Fiorentina oggi alle ore 18 affronta il Cagliari in una gara che ha il sapore di scontro per la salvezza. I Viola dopo il 2-1 del Dall’Ara puntano a conquistare altri punti importanti per accorciare sulle dirette avversarie. Prima partita in casa per i ragazzi di Vanoli dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso.

PRIMO TEMPO-  Al 1′ Fiorentina subito pericolosa con la conclusione di Gudmundsson che finisce di poco a lato. Al 7′ Palestra trova libertà sulla destra e calcia, tiro deviato in corner da Pongracic. Al 12′ Mandragora tenta la conclusione dalla distanza. Al 31′ Cagliari in vantaggio al Franchi. Cross di Palestra sul secondo palo, Kilicsoy colpisce il pallone di testa che viene deviato da Comuzzo e si insacca alle spalle di De Gea. Al 34′ ottima azione di Gudmundsson, grande parata di Caprile che gli nega il gol del pareggio. Al 39′ Gudmundsson per Piccoli che calcia da fuori area, palla sul fondo. Al 46′ Esposito calcia da fuori area, pallone che finisce sul fondo.

SECONDO TEMPO- All’inizio della seconda frazione, fuori Mandragora al suo posto Fabbian. Al 47′ Palestra con un diagonale perfetto segna il 2-0 per Cagliari. Al 49′ ancora una volta Cagliari pericoloso con Palestra. Al 53′ contropiede fulmineo dei sardi, Kilicsoy calcia, palla deviata in angolo. Al 56′ giallo per Pongracic. Al 59′ fuori Ndour e Gosens, dentro Brescianini e Harrison. Al 63′ giallo per Caprile. Al 64′ fuori Esposito, dentro Sulemana. Al 66′ Gudmundsson calcia e scheggia il palo. Al 70′ fuori Kilicsoy, dentro Borrelli. Al 74′ Dodò mette dentro, arriva Brescianini che mette dentro! 1-2 il risultato al Franchi. Al 79” salvataggio di Mina. Al 79′ doppio salvataggio del Cagliari. Al fuori Obert e Mazzitelli, dentro Prati e Idrissi. All’83’ fuori Solomon, al suo posto Fortini. All’85’ giallo per Mina. All’87’ giallo per Ze Pedro. Al 91′ giallo per Comuzzo. Al 96′ ottima parata di De Gea sul diagonale di Borrelli.

