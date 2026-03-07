Cagliari-Como 1-2, la squadra di Fabregas aggancia la Roma, il Cagliari resta a +6 dalla Fiorentina

La squadra lombarda aveva trovato al 14°, la rete del vantaggio con Baturina, bravo a sfruttare a vantaggio dei lariani un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore dei sardi. Nel primo tempo, poi, poco altro se non l’infortunio di Maxi Perrone, che ha obbligato Fabregas alla prima sostituzione al 35°.

Nella ripresa poi il Cagliari è salito in cattedra, riuscendo a trovare il gol del pareggio con Sebastiano Esposito, una rete che gli mancava dal 29 novembre. Nel momento in cui i sardi potevano dare l’impressione di poter riuscire a trovare anche la rete del vantaggio, è arrivata dai piedi di Da Cunha la perla del pomeriggio, che con un mancino a uscire ha trovato un tiro fantastico che ha riportato avanti il Como.

Nel finale il Cagliari ha provato a riportarsi avanti, senza però però riuscire a trovare il pareggio. Grazie a questo successo la squadra di Fabregas ha agguantato, almeno per il momento, la Roma al quarto posto.

Il Cagliari resta a 30 punti a +6 dalla Fiorentina e dalla zona retrocessione, una situazione che non porta eccezionali allarmismi, ma certo resta difficile pensare che possa dormire sogni tranquilli.