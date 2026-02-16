16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:46

Il Lecce vince a Cagliari e riporta la Fiorentina a -3 dalla salvezza, occhi puntati su Genoa, Lecce e Cremonese

16 Febbraio · 22:42

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 22:46

Colpo esterno del Lecce a Cagliari che allunga la distanza salvezza della Fiorentina lontana sempre tre punti dalla squadra di Paolo Vanoli

Seconda vittoria consecutiva del Lecce che si impone a Cagliari per 2-0 con le reti di Gandelmann e Ramadan i complice una grave incertezza di Elia Caprile nel gol del raddoppio dei salentini. Notizia non positiva quindi per la Fiorentina che nonostante la vittoria del Como non riesce ad accorciare sulla zona salvezza lontana sempre tre punti. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i salentini sono passati in vantaggio al minuto numero 65 grazie al gol di Omri Gandelman: sulla punizione calciata da Sottil, il centrocampista israeliano trova un terzo tempo perfetto e batte Caprile. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi e porta la firma di Ramadani: tiro potente sul primo palo che passa sotto le braccia di un Caprile decisamente non nella sua migliore serata. Con questa vittoria il Lecce stacca la Fiorentina e aggancia Cremonese e Genoa a quota 24 punti come riportato da TMW.

