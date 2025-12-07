Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza

Colpo salvezza del Cagliari che vince in casa contro la Roma al termine di una partita nervosa ma legittimata dagli uomini di Pisacane che trovano il gol vittoria nella ripresa con la rete di Gianluca Gaetano.
Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che fallisce l’aggancio alla vetta della classifica complice l’espulsione al 52′ di Celik che lascia i giallorossi in 10 uomini.
Cagliari che raggiunge quota 14 punti agganciando il Torino che giocherà domani sera contro il Milan.
Nel lunch match dello Zini di Cremona, vittoria netta della Cremonese che ripete il successo di Bologna con un repentino 2-0 sul Lecce.
Il calcio di rigore di Bonazzoli e il gol nel finale di Tony Sanabria portano in alto i grigio rossi che raggiungono il Sassuolo a 20 punti in classifica.
Il Lecce resta fermo a quota 13 punti a +3 dalla zona salvezza in attesa di Pisa-Parma che si disputerà domani.
La Fiorentina è momentaneamente a 5 lunghezze dal 17^ posto occupato momentaneamente dal Parma.