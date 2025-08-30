Serie A: Napoli e Roma non si fermano, vincono di misura e restano a punteggio pieno
Successi sofferti contro Cagliari e Pisa: gli azzurri e i giallorossi restano in vetta alla classifica dopo il sabato sera di Serie A
Nel sabato sera di Serie A, Napoli e Roma continuano la loro marcia a punteggio pieno, confermando l’ottimo avvio di stagione. Entrambe le squadre portano a casa tre punti importanti, seppur con qualche difficoltà.
Napoli-Cagliari 1-0
Il Napoli parte forte ma fatica a essere incisivo come nella gara contro il Sassuolo. Lucca si muove molto ma senza rendersi pericoloso, mentre il Cagliari cresce col passare dei minuti, ben disposto in campo. Le occasioni più importanti arrivano nella ripresa: al 76' Folorunsho spreca da buona posizione, poi Lang e Anguissa tentano senza successo. Quando il pareggio sembra ormai scritto, all’89’ Anguissa trova la deviazione vincente su una mischia in area, regalando al Napoli tre punti sofferti ma fondamentali.
Pisa-Roma 0-1
Primo tempo complicato per la Roma, che subisce l'iniziativa di un buon Pisa. Dopo due occasioni capitate sui piedi di Meister, sono i giallorossi a sbloccare il match ad inizio ripresa con Soulé, bravo a finalizzare l'assist di Ferguson. L'argentino trova anche il raddoppio, poi annullato per un tocco di mano. Nel finale, la Roma gestisce il vantaggio senza soffrire troppo. Il Pisa esce a testa alta, ma i tre punti vanno ai giallorossi.
Con queste vittorie, Napoli e Roma salgono a 6 punti in classifica, in attesa delle sfide di domenica. Un segnale forte alle rivali: entrambe si confermano pronte a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.