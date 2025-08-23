Corriere dello Sport: “Slittate le visite mediche di Piccoli. Ritardato legato ai dettagli del contratto”

Le visite mediche di Roberto Piccoli sono rimandate alla prossima settimana, presumibilmente ai primissimi giorni, quando la Fiorentina sarà rientrata dalla Sardegna dopo la sfida di campionato coi rossoblù. Il ritardo è legato agli ultimi dettagli del contratto che devono ancora essere definiti.

Per il resto il classe 2001 può considerarsi virtualmente un giocatore viola: l’accordo sarà di cinque anni. Il club di Commisso verserà nelle casse del Cagliari 25 milioni di euro più 2 di bonus legati ai traguardi stagionali. I sardi manterranno il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante. Lo scrive il Corriere dello Sport.