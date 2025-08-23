Probabile formazione viola: si va verso la coppia Kean-Gudmundsson, panchina per Dzeko

La Fiorentina esordirà a Cagliari domani contro il club allenato dal debuttante Fabio Pisacane alla prima in A

Dopo la bella e convincente vittoria ottenuta al debutto stagionale in Conference League, Stefano Pioli vuole partire con il piede ben spinto sull'acceleratore anche in campionato e per questo dovrebbe riproporre gli stessi interpreti che sono scesi in campo in Europa. L'unico dubbio riguarda il partner di attacco di Moise Kean, con Albert Gudmundsson che resta in vantaggio rispetto a Edin Dzeko. Per il resto, David De Gea solidissimo in porta, così come la difesa a tre davanti a lui formata da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo agiranno Dodo e Gosens sugli esterni, mentre al centro ci saranno Sohm, Fagioli e Ndour. In attacco, come detto, si va verso la conferma del tandem Gudmundsson-Kean.

Nel Cagliari di Pisacane va verso la titolarità l'ex viola Folorunsho come esterno alto ai lati della punta, mentre l'altro sarà Luvumbo. L'attaccante potrebbe essere l'ex giocatore dell'Empoli ed obiettivo viola di mercato Sebastiano Esposito o il debutto in Italia di Kilicsoy, arrivato dal Besiktas e classe 2005 chiamato a sostituire Piccoli. Per il resto in porta ci sarà Caprile con Zappa, Mina, Luperto ed Obert favorito su Idrissi in difesa, poi centrocampo a 3 con Deiola, Prati ed Adopo per la prima in A di Pisacane.

Fonte: Tuttomercatoweb