Banchelli netto: “Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante Giacomo Banchelli che ha giocato sia in viola che col Cagliari: “La Fiorentina deve dare continuità dopo la più bella prova fatta quest’anno con la vittoria di Bologna dove hanno giocato benissimo. Si troveranno davanti una squadra carica perché nessuno credeva di battere la Juventus, quindi, le motivazioni saranno al massimo. Loro non hanno niente da perdere, mentre la Fiorentina deve vincere.”

Sul Cagliari: “Sono solidi e si giocano la salvezza con la Fiorentina, sarà uno scontro diretto. Loro saranno chiusi e andranno di rimessa con i loro giocatori più rapidi. Il Cagliari in casa è diverso rispetto a fuori, ma non sarà semplice batterlo.”

Su Piccoli: “Lui è un giocatore grosso e deve giocare per entrare in condizione, non ha il fisico esplosivo per spaccare la gara nei minuti finali. Tante valutazioni su di lui sono influenzate dal prezzo perché 25 milioni per una riserva sono tanti. Forse volevano vendere davvero Kean e non se lo aspettavano ancora qui, fatto sta metterei titolare Kean anche con la caviglia in disordine piuttosto che Piccoli.”