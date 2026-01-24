Bucchioni: “Vanoli non deve fare turnover, la gara di oggi ammette solo la vittoria per uscire dalla zona brutta”

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha presentato la gara contro il Cagliari: “Oggi bisogna vincere in tutti i modi, credo che col Como ci sarà un po’ di turnover perché non puoi far giocare sempre i soliti come fatto nell’ultimo mese. Già oggi manca Parisi quindi dei cambiamenti ci potranno essere. Oggi la Fiorentina deve battere il Cagliari che è una diretta concorrente e non deve pensare alla Coppa Italia dove la squadra parte indietro rispetto ad altri anni. Il Cagliari deve essere la nostra priorità perché ti devi ancora salvare e non hai fatto nulla nonostante la crescita e i miglioramenti.”

Prosegue: “La partita da vincere è oggi perché ti porterebbe più lontano dalla bassa classifica e ti permetterebbe di dare continuità alla vittoria di Bologna. Se pareggiassimo, non sarebbe nulla di buono perché non ti darebbe morale anzi ti farebbe capire che siamo ancora in difficoltà, per questo dico che il Como va in secondo piano ora con una concentrazione massima su stasera dove non vincere non è ammesso.”