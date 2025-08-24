Pioli: "Sul gol dovevamo stare alti. Doveva entrare Dzeko ma cambio obbligato Gosens. Attenti sul mercato"

Stefano Pioli ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Cagliari ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico viola

Stefano Pioli ha parlato dopo il pareggio della Fiorentina a Cagliari per 1-1, queste le parole dell'allenatore viola a Dazn:

Il risultato è anche giusto per come è andata la partita, è una vittoria sfuggita per poco, dovevamo stare più alti e proteggere meglio su quella punizione, nel secondo tempo abbiamo trovato una compostezza migliore. Abbiamo bisogno di lavorare su tutto, dobbiamo essere più rapidi e compatti, ho voluto dare continuità alla squadra di giovedi anche se sapevo che alla lunga avremmo pagato qualcosa

Mandragora non ha fatto la preparazione con continuità, ci può dare tantissimo ma nel secondo tempo non è stato solo il suo ingresso in campo a cambiare in meglio la prestazione della squadra. Non credo che sia stato solo il cambio di Mandragora o quello di Viti, che ha alzato la qualità del palleggio.

Dzeko può aiutare tanto Kean anche se sono due attaccanti completamente diversi. Lui doveva entrare in campo nel finale ma il cambio obbligato di Gosens ha cambiato i piani. Lui giocherà certamente giovedi perchè non ci sarà Kean squalificato, a volte le scelte sono anche obbligate.

Se il club troverà qualche occasione si farà trovare pronto. Pensiamo a recuperare energie fisiche e mentali per giovedì, abbiamo un buon vantaggio ma non è chiusa. La Serie A mi è mancata, ma ho fatto un'esperienza diversa. Non so se sono cambiato, ma ora sono contento di allenare la Fiorentina".