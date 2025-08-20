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"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"

La Fiorentina tratta per Roberto Piccoli, il centravanti classe 2001 italiano del Cagliari è sempre più vicino ai viola. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Piccoli, la Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 17:54
"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari" -
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La Fiorentina tratta per Roberto Piccoli, il centravanti classe 2001 italiano del Cagliari è sempre più vicino ai viola. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Piccoli, la Fiorentina corre. Base 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"

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