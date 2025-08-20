"La Fiorentina corre per Piccoli. 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"
La Fiorentina tratta per Roberto Piccoli, il centravanti classe 2001 italiano del Cagliari è sempre più vicino ai viola. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Piccoli, la Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 17:54
La Fiorentina tratta per Roberto Piccoli, il centravanti classe 2001 italiano del Cagliari è sempre più vicino ai viola. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Piccoli, la Fiorentina corre. Base 25 milioni più 3-4 di bonus, trattativa in stato avanzato con il Cagliari"