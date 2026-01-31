31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:49

Zona retrocessione immutata: il Verona travolto a Cagliari resta ultimo a -3 dalla Fiorentina

Redazione

31 Gennaio · 22:50

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 22:50

Cagliari travolgente alla Domus: Verona ko senza reazione, crisi nera in classifica e futuro di Zanetti sempre più incerto

Il Cagliari conquista una vittoria netta e convincente battendo il Verona per 4-0 in una gara dominata dall’inizio alla fine. I rossoblù sardi mostrano solidità, intensità e qualità, mettendo in grande difficoltà una formazione scaligera apparsa fragile e senza idee. Per i sardi in gol Mazzitelli, Kılıçsoy, Sulemana e Idrissi.

Grazie a questo successo, il Cagliari sale al 12° posto in classifica, una posizione che consente ai sardi di guardare con maggiore serenità al prosieguo della stagione. Situazione opposta per il Verona, sempre più ultimo con 14 punti, agganciato dal Pisa e distante tre lunghezze dalla Fiorentina. Il momento negativo acuisce le pressioni sull’ambiente e mette in discussione la posizione del tecnico Zanetti, la cui panchina appare ora fortemente in bilico.

