Cecchi: “Fiorentina in rodaggio, fiducia a Pioli se vede Fagioli regista. Non esageriamo con le critiche”

Sulle colonne del QS-La Nazione, Stefano Cecchi ha commentato il pareggio della Fiorentina all’esordio in campionato contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Peccato. Il Cagliari non è il Polissya ma anche la Fiorentina non è stata quella di coppa – scrive il giornalista –. Una squadra che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto grande fatica a organizzare il gioco, con un centrocampo che non riusciva a palleggiare, negandosi anche quel lancio lungo su Kean che lo scorso anno era quasi un mantra. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, facendo valere il maggiore tasso tecnico. Il gran gol di Mandragora sembrava il sigillo sulla partita, ma non è stato così: quel pareggio subito per una smagliatura difensiva lascia la bocca amarissima”.

Infine l’appello alla pazienza verso il nuovo corso viola targato Stefano Pioli:

“La Fiorentina è una squadra in rodaggio, alla ricerca della sua nuova fisionomia, con al centro del progetto l’inedito Fagioli regista. Pioli è convinto che questa sia la via migliore e ha le credenziali per incassare fiducia. Lasciamolo lavorare: abbattersi o alzare troppo il livello della critica sarebbe davvero la smagliatura difensiva più sbagliata”.