FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN. SOHM E FAGIOLI NEL MEZZO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Calcio di inizio alle ore 18.30
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2025 17:19
La Fiorentina scende in campo per la prima giornata di campionato a Cagliari contro la squadra sarda. Queste le scelte di Stefano Pioli e i titolari scelti per partire dal primo minuto
De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean