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FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN. SOHM E FAGIOLI NEL MEZZO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Calcio di inizio alle ore 18.30

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2025 17:19
FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR E GUDMUNDSSON DIETRO KEAN. SOHM E FAGIOLI NEL MEZZO - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo per la prima giornata di campionato a Cagliari contro la squadra sarda. Queste le scelte di Stefano Pioli e i titolari scelti per partire dal primo minuto

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean

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