PAGELLE FIORENTINA: DODÓ IL MIGLIORE, SOLOMON LENTO E FERMO. GOSENS DORME

De Gea 6 Non può nulla sui due gol subiti, per il resto non compie parare di rilievo

Dodò 7 Il migliore in campo. Sta bene e si vede, suo l’assist per Brescianini, ma la sua gara è ricca di giocate e dribbling che mettono in difficoltà il Cagliari.

Comuzzo 5 Si perde Kilicsoy sul gol del vantaggio del Cagliari, è sfortunato sulla deviazione ma doveva marcare meglio ed in maniera più stretta

Pongracic 5,5 Anche lui gioca una gara lenta, dormiente. Non legge bene i pericoli avversari ed è spesso fuori posizione

Gosens 4,5 Si addormenta sul vantaggio del Cagliari dimenticandosi di marcare Palestra che ha avuto tutto il tempo per metterla in mezzo. Ma quell’azione è stata lo specchio della sua partita: lenta e prevedibile

Fagioli 5,5 Vero che il Cagliari è chiuso e trovare varchi non è facile ma lui è sempre troppo prevedibile. Non trova il guizzo, non è illuminante

Ndour 5,5 Dopo le buone prestazioni contro Milan e Bologna, torna il giocatore ammirato in questa stagione. Non è preciso e pasticcia tanto

Mandragora 4,5 Lento, impacciato, scontato, prevedibile e poi ha passato tutto il primo a nascondersi quando la squadra era in possesso di palla. Vanoli se ne accorge e lo mette fuori dopo 45 minuti

Solomon 4 Gara horror dell’israeliano, quando gli passavano la palla era sempre e fermo ed anche il secondo gol del Cagliari nasce da un pallone che lui aspetta praticamente da fermo. Tanti dribbling ma tutti fine a se stessi, mai pericoloso

Gudmundsson 6 Pronti via e va vicino al gol con una bella giocata personale. La sua gara non è facile perchè ha sempre una marea di giocatori davanti a lui, fa quello che può

Piccoli 5 Nel primo tempo cerca di dialogare bene con Gudmundsson, ha pochi palloni giocabili. Nel secondo tempo invece potrebbe essere molto più furbo e veloce su tanti palloni che entrano in area di rigore

Fabbian 5,5 Entra ed ha la colpa di servire Solomon che però è troppo fermo ma l’idea e il passaggio erano giusti. Va vicinissimo al 2-2 quasi sulla linea di port. Non è stato veloce e sveglio

Brescianini 6,5 Entra e segna, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto

Harrison 5 Molto male, sbaglia tantissimo. Impacciato e mai incisivo