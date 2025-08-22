Rimandate le visite mediche di Piccoli: nessun allarme, la Fiorentina e l'agente al lavoro

L’attaccante è virtualmente viola: il contratto è pronto, si limano solo gli ultimi dettagli con l’agente Lucci

Le visite mediche di Roberto Piccoli con la Fiorentina sono state rimandate, ma non c’è alcun motivo di preoccupazione: l’affare con il Cagliari è solido e in via di definizione. In queste ore il club viola è al lavoro con il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, per sistemare gli ultimi dettagli contrattuali.

L’accordo tra le parti è già stato trovato: Piccoli è virtualmente un nuovo attaccante della Fiorentina. La durata del contratto e le cifre saranno rese note probabilmente all’inizio della prossima settimana, in concomitanza con i controlli medici di rito. Piccoli sarà presto a disposizione di Stefano Pioli, pronto a rinforzare l’attacco viola.