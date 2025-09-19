Borrelli: "Dzeko uno dei miei idoli. Ho sempre cercato di 'rubare' qualcosa a campioni come lui"

crescendo e guardando le varie partite ho sempre cercato di trovare gli attaccanti con le mie caratteristiche

L'attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli rilasciando una breve intervista ai microfoni di SportMediaset ha spiegato le richieste del mister sardo Fabio Pisacane ed il suo modello di gioco per il parco attaccanti, di cui fa parte: "Il mister mi chiede di dare tutto quello che ho, sempre, cercando di migliorare ogni giorno in allenamento", il pensiero del classe 2000 arrivato in estate dopo l'avventura a Brescia e che fin qui ha collezionato 3 presenze senza gol segnati.

Quali sono i suoi idoli del ruolo d'attaccante?

"Mi è sempre piaciuto Dzeko, poi crescendo e guardando le varie partite ho sempre cercato di trovare gli attaccanti con le mie caratteristiche per cercare di rubare qualcosa".