L'Udinese passa a Cagliari tra le polemiche e rimanda la salvezza dei sardi alla prossima giornata

I friulani espugnano lo stadio sardo per 2-0

L'Udinese passa 2-0 a Cagliari e ne rimanda la salvezza, grazie ai gol di Buksa e Gueyie in pieno recupero. Però, a rubare l'attenzione è stato Davis che, nel finale, ha segnalato di aver sentito qualcosa dagli spalti e non è chiaro se fosse a sfondo razzista, con l'arbitro che ha sospeso la gara per qualche istante. Una volta verificato quanto scritto dall'arbitro si capirà di più di quello che è successo in Sardegna, però, quello che è certo è che la formazione sarda non è ancora salva e non è bastato un bel primo tempo per chiudere il discorso, invece, i friulani salgono al nono posto con 50 punti. Il primo tempo è privo di scossoni ma sono i sardi a provarci di più con Esposito e Gaetano mentre, ad inizio ripresa, Kamara imbuca per Buksa che infila Caprile. Esce poi Zaniolo sotto una bordata di fischi ma il Cagliari non trova il pareggio, nonostante l'assedio, e prende il raddoppio di Gueye su assist di Davis per il 2-0 conclusivo.