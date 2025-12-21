Il Pisa agguanta il Cagliari nel finale e sale a +5 sulla Fiorentina: finisce 2-2 all’Unipol Domus

Stefano Moreo gela l’Unipol Domus a un minuto dalla fine: Cagliari-Pisa, primo match di questa domenica valido per il 16° turno di Serie A, termina 2-2. Partita divertente e ricca di colpi di scena in Sardegna, dove i rossoblù nella ripresa avevano meritatamente ribaltato il gol segnato da Tramoni su rigore a fine primo tempo con le reti dell’ex viola Folorunsho e di Kilicsoy. Ci ha pensato il neo-entrato dei toscani, però, a riportare mister Pisacane e i suoi sulla terra.

I sardi salgono così a 15 punti in classifica, sono invece 11 quelli dei toscani che salgono a +5 sulla Fiorentina ultima a 6 punti, in attesa della gara contro l’Udinese.